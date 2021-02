O Benfica não logrou superar um Vitória de Guimarães em crescendo de forma. O empate a zero na Luz deixa a equipa de Jesus em situação delicada na tabela, na quarta posição e arrisca-se a ser alcançado pelo Paços de Ferreira. O Benfica está agora a 11 do líder Sporting, a cinco do FC Porto, segundo, e a dois do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Vitória é sexto, com 30.

Veja o resumo.