Foto: Manuel Araújo - Lusa

Na antevisão deste encontro, Rui Vitória respondeu às críticas de Sérgio Conceição.e garantiu que nunca não faltou ao respeito a ninguém.



Questionado sobre as palavras do técnico do Porto, que o comparou a um boneco, o treinador do Benfica afirmou que há limites que não ultrapassa.