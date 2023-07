Benfica enfrenta Feyenoord para último teste antes da Supertaça

O Benfica joga amanhã com o Feyenoord. É o último teste antes da Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto.

O jogo com os neerlandeses vai ser o sexto da pré-temporada.



Os encarnados somam quatro vitórias e uma derrota nestes jogos de preparação.



A equipa viaja ao final da tarde para Roterdão, nos Países Baixos, onde joga amanhã às 15:00.



Antes deste último jogo particular, Roger Schmidt falou pela primeira vez aos jornalistas esta época.



Fez um balanço destas primeiras semanas de trabalho e do plantel que tem à disposição, com três reforços já garantidos.