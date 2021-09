Benfica - FC Barcelona, a Liga dos Campeões em direto

O Benfica recebe esta quarta-feira o FC Barcelona na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar de já não ter Messi, os catalães continuam a ser uma das principais referências do futebol europeu e a equipa de Jorge Jesus tenta somar três pontos frente ao colosso para tentar manter-se na corrida para a qualificação para os oitavos de final da Liga milionária. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.