À terceira jornada, Benfica e o FC Porto medem forças no Estádio da Luz no primeiro clássico do campeonato, encontro em que os “Dragões” correm o risco de deixarem fugir ainda mais os “encarnados”. Bruno Lage, treinador do Benfica, frisou que o encontro não é decisivo e que um eventual desaire não condiciona as equipas na luta pelo título. Já Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, afirma que vai ser “um desafio interessante”. O Benfica lidera o campeonato, com seis pontos, e o FC Porto, sétimo classificado, conta com três pontos.