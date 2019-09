O Benfica recebe este sábado o Gil Vicente em jogo da quinta jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Bruno Lage prepara-se para receber o recém promovido Gil Vicente e admite dificuldades frente ao conjunto de Vitor Oliveira. Os gilistas já retiraram pontos ao FC Porto na primeira jornada e apostam numa nova surpresa no Estádio da Luz. A partida começa às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.