Benfica goleia em jogo que acabou após o intervalo

Num jogo em que nada começou equilibrado, o Benfica goleou a reduzida equipa da Belenenses SAD, que iniciou o encontro com nove jogadores devido ao covid. E pior não podia ser, os "azuis" sofreram o primeiro golo após alguns segundos do árbitro apitar para o início do jogo. Mais, o golo sofrido na verdade foi um autogolo. Depois, foram surgindo os golos, ao todo 7-0, no final da primeira parte, com Darwin Núñez a marcar por três vezes e Seferovic por duas ocasiões. O jogo prosseguiu algo estranho. No regresso, a Belenenses SAD demorou a voltar ao relvado, mas agora com apenas sete jogadores. Pouco depois, e tal como se previa, um dos jogadores lesionou-se e o árbitro foi obrigado a dar por terminada esta partida que marca negativamente o futebol português.

