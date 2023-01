Benfica investigado. SAD, Rui Costa e Luís Filipe Vieira constituídos arguidos

A SAD do Benfica, Rui Costa e outros atuais e ex-administradores do clube foram constituídos arguidos. Estão envolvidos num processo do Departamento Central de investigação e ação penal que investiga, entre outros crimes, suspeitas de corrupção no fenómeno desportivo.