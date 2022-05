Benfica já começou a preparar clássico de sábado com o Porto

Depois de dois dias de folga, os encarnados regressaram ao trabalho, esta manhã, no Seixal. Nelson Veríssimo,que vai fazer os dois últimos jogos como treinador do Benfica, tem por agora duas baixas na equipa.

Lucas Veríssimo e Rafa são os únicos lesionados do plantel.