Benfica. Nelson Veríssimo indicado como treinador interino

Terça-feira, foi um dia de grande agitação no centro de estágio do Benfica, no Seixal. Bruno Lage esteve reunido com a SAD para negociar a rescisão. E Nélson Veríssimo, antigo adjunto de Lage, é agora o treinador interino.