Benfica obtém vitória em Chaves

O Benfica regressou às vitórias obtendo um 2-0 em Chaves. Num jogo a zero ao intervalo, Fredrik Aursnes concretizou, aos 59 minutos, o primeiro, quase a meias com Arthur Cabral, depois de João Neves ter desequilibrado na direita. Vinte minutos depois, João Mário fez o 2-0, na marcação de um penálti, também com João Neves na jogada. Perto do final, Musa marcou o 3-0, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. O campeão nacional sobe à liderança, embora provisória, pois o Sporting conta também com 25 pontos, mas menos um jogo. A equipa de Chaves volta a perder em nova jornada e está em 15.º lugar, em zona perigosa.