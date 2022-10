À partida, quem defronta Messi, Mbappé e Neymar na mesma equipa, tem de se esforçar mais do que é habitual. É o caso do Benfica perante a visita do PSG, ambos líderes deste Grupo H, com seis pontos. O PSG sonha com o troféu da Champions e certamente não irá facilitar no Estádio da Luz.