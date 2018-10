O Benfica viu a liderança isolada da I Liga de futebol fugir ao perder por duas bolas a zero, frente ao Belenenses, que ocupava a 13ª posição. Já não é a primeira vez que os 'azuis' do Restelo, fazem moça a um dos grandes do campeonato português, depois de ter feito o FC Porto, sofrer até aos descontos, agora não perdoou e venceu os encarnados, com golos de Eduardo Henriques (36’), através de uma grande penalidade e ainda na primeira parte Alhassane Keita ao minuto 42 faz o resultado final. Benfica que teve variadíssimas oportunidades para marcar, falhando mesmo um penalti aos 32 minutos. Com Sálvio a rematar para defesa fácil de Muriel.