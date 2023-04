Benfica perde em Chaves e vê FC Porto a quatro pontos

O Benfica entrou a atacar e manteve-se incessantemente na busca de um golo. Já nos descontos, Otamendi teve na cabeça o tão desejado golo, mas o guarda-redes adversário conseguiu defender. O mesmo Otamendi esteve mal, logo depois, cedeu a bola a Issah Abass, que marcou o 1-0, aos 94 minutos. As "águias" acabam por não pontuar e viram o FC Porto aproximar-se ainda mais na classificação. O Benfica mantém-se na liderança, com 71 pontos, e agora o FC Porto está a quatro, enquanto o Chaves subiu a 10.º, com 36.

Veja o resumo.