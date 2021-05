Benfica pode defrontar FC Porto com duas baixas

No Benfica, há duvidas sobre a disponibilidade de Darwin Nunez e Taarabt. O avançado uruguaio recupera de um problema no joelho direito que o afastou do último jogo em Tondela. Darwin tem feito tratamento, mas só mais tarde fica a saber se pode ou não jogar na quinta-feira com Porto.