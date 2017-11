Benfica prepara deslocação ao Dragão

Rúben Dias e Filipe Augusto são as únicas baixas do lado dos encarnados no clássico de amanhã à noite. O Benfica contará com o apoio de dois mil e quinhentos adeptos no estádio do Porto.



Rui Vitoria vai falar sobre o jogo hoje às quatro e meia da tarde e a equipa viaja de seguida para a cidade do Porto.