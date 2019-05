A três jornadas do final do campeonato da I Liga Benfica e FC Porto lutam pelo 1.º lugar e consequente título de campeão. As "águias" querem manter os dois pontos de vantagem na frente do campeonato, conseguidos depois de vencerem o Sporting de Braga (4-1) na ronda anterior, em que os "dragões" cederam um empate frente ao Rio Ave (2-2). Já o técnico da equipa de Portimão, António Folha, admitiu ser obrigado a ter cautelas perante o poder ofensivo dos encarnados.