Benfica qualifica-se para a final da Liga Europeia de Andebol

Os encarnados dominaram o jogo com os polacos do Wisla Plock, ao intervalo já venciam por 10-8. Na segunda parte a equipa portuguesa acentuou o domínio e chegou a ter 10 golos de vantagem. Ganhou por 26-19 e defronta hoje os alemães do Magdeburgo.