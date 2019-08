A Primeira Liga de Nacional de Futebol começou esta sexta-feira, mas este sábado dois dos grandes entram em campo. Dos três o Sport Lisboa e Benfica é o segundo a jogar, depois do FC Porto ter entrado o campeonato a perder, com o Gil Vicente, por 2-1. Siga aqui o jogo minuto a minuto e oiça o relato em direto na Antena 1. O treinador do Benfica, Bruno Lage, quer que o Benfica rapidamente pratique o mesmo futebol da última época e que os jogadores se mantenham unidos em prol da equipa. Já do lado da equipa pacense, o treinador Filipe Rocha afirma que o Paços de Ferreira está interessado em "entrar bem" na I Liga portuguesa de futebol, procurando enervar o Benfica, na Luz, e "retardar ao máximo" o golo dos campeões nacionais. O Benfica, campeão nacional, recebe o Paços de Ferreira, que na última temporada venceu a II Liga, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol marcado para as 21:30 de sábado, no Estádio da Luz.