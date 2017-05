17h36: Centenas de adeptos aguardam equipa



Uma verdadeira moldura humana aguarda já a comitiva encarnada junto à Câmara Municipal. Os adeptos marcam presença com os habituais cachecóis, bandeiras mas também tatuagens de homenagem ao Benfica. Os encarnados devem chegar por volta das 18h00 à Praça do Município.











17h15: Os golos do Benfica



A equipa da Luz conseguiu pela primeira vez ganhar quatro ligas consecutivas. Para chegar ao feito, os encarnados tiveram de passar por inúmeras vicissitudes deixando para trás o rival mais direto: o FC Porto.



A Inês Geraldo recorda o campeonato da equipa de Rui Vitória e os momentos-chave que levaram a equipa da Luz a festejar o tetra.





O campeonato do Benfica até chegar ao ‘tetra’: recorde todos os golos - RTP Notícias https://t.co/IgRCK74Nyl — RTPNotícias (@RTPNoticias) 15 de maio de 2017

Começa a emissão em direto na RTP3. A emissão tem apresentação de Inês Gonçalves e comentários de Bruno Prata, João Gobern, Toni e do treinador Álvaro Magalhães. Pode acompanhar a emissão em www.rtp.pt ou no separador Direto da app RTP Notícias.Este sábado, o Benfica alcançou o inédito tetracampeonato que ainda não tinha conquistado em toda a sua história. A equipa da Luz conseguiu pela primeira vez ganhar quatro ligas consecutivas e os adeptos fizeram a festa.As celebrações continuam esta segunda-feira. Cumprindo-se a tradição, os encarnados são recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o que agora acontece pelo quarto não consecutivo.A receção está marcada para as 18h00 na autarquia lisboeta e é transmitida em direto na RTP3. A comitiva benfiquista segue depois para um jantar no Palácio de Xabregas.