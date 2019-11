Benfica. Rui Costa diz que "não há motivos para estarmos descontentes"

Rui Costa admitiu que não há motivo para estar descontente com o desempenho do Benfica nas competições europeias até porque "está em primeiro lugar" na liga. O administrador da SAD encarnada falou, à margem de um congresso de futebol, do momento da equipa desvalorizando os resultados nas provas europeias.