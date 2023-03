Benfica SAD com prejuízo de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/2023

A SAD do Benfica teve prejuízo no primeiro semestre da época de 2022-23. O Relatório e Contas enviado pelo clube, esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores indica um saldo negativo de 13,3 milhões de euros nos primeiros seis meses desta época.