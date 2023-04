Benfica segura vantagem

O Benfica garantiu a manutenção da vantagem sobre os perseguidores no campeonato, ao vencer por 2-0 no reduto do Gil Vicente, em encontro da 30.ª jornada.

O suplente Chiquinho, aos 73 minutos, e o espanhol Grimaldo, aos 86, de grande penalidade, selaram o segundo triunfo consecutivo dos ‘encarnados’, após duas derrotas.



Com quatro jogos por disputar, o ‘onze’ do alemão Roger Schmidt, passou a somar 77 pontos, contra 71 do Sporting de Braga e 70 do FC Porto, que recebe no domingo o Boavista, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 31.





Veja o resumo do jogo.