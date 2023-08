Benfica segura vitória em Barcelos

O campeão nacional venceu por 3-2 com golos de Dí Maria, de penálti, Rafa, na segunda parte, e Musa, já nos descontos. O Gil Vicente até podia ter empatado a duas bolas já na parte final do jogo, mas Musa entrou e foi determinante para assegurar uma maior tranquilidade no resultado de 1-3. Mesmo assim, já com o apito final bem perto, o Gil reduziu para 2-3. Os tentos do Gil Vicente foram apontados pelo francês Tidjany Touré (74) e pelo suíço Maxime Dominguez (90+8). O Benfica alcança a sua segunda vitória em 3 jornadas e tem seis pontos. O Gil Vicente sofreu a segunda derrota seguida e é oitavo com três.