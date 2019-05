O SL Benfica entrou determinado no penúltimo jogo da jornada frente a um Rio Ave que tinha prometido não fazer a vida fácil aos pupilos de Bruno Lage. Os encarnados marcaram cedo por Rafa ao minuto três, mas apesar do avanço no marcador os encarnados só conseguiram chegar ao segundo golo, por João Felix, já nos descontos da primeira parte. Na segunda parte a equipa de Daniel Ramos, que tinha feito há três jornadas uma maldade frente ao FC Porto, empatando a duas bolas, depois dos dragões estarem a ganhar por 2-0, não baixou os braços perante os encarnados. O Rio Ave marca o 1-2 por Trantini (50’), e o Benfica consegue voltar a aumentar a diferença por Pizzi aos 56 minutos. Mas o jogo não acabava aqui e novamente o Rio Ave a marcar e a encurtar o resultado para 2-3 por intermédio de Ronan (84’), resultado final do encontro. No próximo fim de semana joga-se a jornada 34, a última. O Benfica tem 84 pontos, seguido de perto pelo Porto com 82 pontos.