Benfica - Sporting CP, a Liga Portuguesa em direto

Benfica e Sporting defrontam-se esta sexta-feira na partida da jornada. Separados apenas por um ponto, Águias e Leões medem forças no Estádio da Luz para continuar na luta (com o FC Porto) pelo lugar cimeiro da Liga Portuguesa. Depois da partida com a B SAD, Jorge Jesus conta com vários titulares, à excepção de Lucas Veríssimo que não joga mais esta época. Do lado leonino, Rúben Amorim não vai ter João Palhinha nem Coates, que testou positivo à covid-19. O dérbi eterno, o clássico dos clássicos do futebol português. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.