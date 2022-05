Benfica. Título feminino pode acontecer já este domingo

O segundo dérbi feminino jogado no Estádio da Luz pode decidir o título já este domingo. A três jornadas do fim do campeonato, o Benfica lidera com seis pontos de vantagem e quer fazer a festa em casa. Mas para isso tem de superar o rival Sporting, que está na perseguição para tentar impedir que as encarnadas sejam bi-campeãs.