O Benfica volta esta quinta-feira a entrar em campo para defrontar o Tondela em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga Portuguesa, depois da paragem devido à covid-19. A equipa de Bruno Lage pode nesta jornada regressar ao primeiro lugar do campeonato, depois da derrota do FC Porto em Famalicão. Para isso terá de derrotar o Tondela, treinado por Natxo González. A partida tem início às 19h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.