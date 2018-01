O Benfica vence o Desportivo de Chaves por 3-0 e mantém a diferença pontual para o FC Porto. Uma vitória que garante também uma maior aproximação ao segundo lugar ocupada pelo Sporting na I Liga de Futebol Profissional. Os ‘encarnados’ entraram no jogo, frente ao Chaves, determinados a ganhar realizando uma primeira parte muito intensa, tendo Jonas inaugurado o marcador aos 13 minutos. Apesar de estarem a vencer, Rui Vitória queria uma maior segurança no resultado e viu isso acontecer, novamente por Jonas ao minuto 19. No segundo tempo, a equipa da Luz não quis mostrar ao Chaves que tinha voltado com o resultado feito e voltou a marcar, desta vez por Pizzi logo no início da segunda parte (47’). Resultado que se manteve até ao fim do jogo. O SL Benfica está agora com 46 pontos, menos um que o Sporting e menos dois que o líder FC Porto, com menos um jogo.