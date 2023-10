Benfica vence em casa do Estoril Praia já nos descontos

Sinal mais para o Benfica durante a primeira parte, mas com ambas as equipas a poderem marcar em algumas ocasiões. No segundo tempo, o Estoril entrou bem mais perigoso. Em dois lances os remates foram muito perigosos. Ao terceiro remate, a bola bateu com estrondo no poste esquerdo da baliza de Trubin. Depois, João Mário podia ter feito melhor, mas o guarda-redes "canarinho" evitou o golo adversário. Aos 63', penálti assinalado em lance de Chiquinho, mas a decisão foi revertida. Já com Musa e João Neves em campo, Otamendi falhou um remate perto da baliza. Parecia que as "águias" não iam mudar o rumo dos acontecimentos, mas já nos descontos, António Silva fez um golo de cabeça no 1-0 final. Com este golo na Amoreira, na tabela, o Benfica é primeiro, com 21 pontos, embora tenha mais um jogo que os rivais, Sporting (19) e FC Porto (16). Já o Estoril Praia somou a segunda derrota consecutiva e é 18.º e último, com apenas quatro pontos, com um único triunfo na prova, conseguido na segunda jornada.