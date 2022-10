Benfica vence Juventus e garante apuramento na Liga dos Campeões

Marcou primeiro o Benfica, aos 27', por António Silva. Empatou a Juventus, pouco depois, num remate de Dusan Vlahovic. Regressou à vantagem (3-1) o Benfica, após penálti transformado por João Mário. No segundo tempo, aos 35' e 50', Rafa ampliou para 4-1, números com contornos de goleada à Juventus. No entanto, em dois minutos, Milik e McKennie reduziram para 4-3 e a Juventus regressou ao jogo. Aos 85, Rafa ia marcando, mas o poste estava no caminho da bola. Contas feitas, o Benfica segue para os "oitavos" da Champions, em igualdade pontual (11) com o PSG no Grupo H. A Juventus é terceira com 3 pontos, os mesmos do Maccabi Haifa.