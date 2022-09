Benfica vence no último "suspiro" frente ao Vizela

Coube a Milutin Osmajic marcar o golo que quase tirou os primeiros pontos ao líder Benfica. O Vizela adiantou-se aos 20 minutos e obrigou o Benfica a sofrer - e muito - para alcançar o empate. Neres inspirou-se, aos 75', e rematou à entrada da área para um golaço (1-1). Os vizelenses dificultaram a missão dos "encarnados" com uma super e organizada defesa. Já em descontos lance polémico, pediu-se penálti na Luz, mas Gonçalo Ramos acabou expulso. No derradeiro lance do jogo, nos descontos, um penálti a favor do Benfica permitiu a João Mário marcar o 2-1 da vitória. O Benfica segue na frente como líder isolado com 15 pontos nesta jornada 5. A festa final foi de arromba.

Veja o resumo do jogo.