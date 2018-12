O Sport Lisboa e Benfica venceu este sábado, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato nacional de futebol, o Vitória Futebol Clube por 0-1. Um jogo marcado por vários lances duvidosos e muitas faltas (42). O clube da Luz na segunda parte sofreu bastante tendo ganho o encontro pela margem mínima. O golo solitário foi marcado por Jonas ao minuto 17’. O Benfica sobe assim, à condição, para o terceiro lugar da tabela classificativa contando agora com 26 pontos. Os "encarnados" esperam agora pelo desfecho do jogo do Sporting, que recebe o Desportivo das Aves este domingo e, em caso de vitória, retoma a segunda posição, a dois pontos dos "dragões".