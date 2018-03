Numa primeira parte praticamente sem oportunidades de golo para ambas as equipas, foi o Benfica a chegar ao golo, em cima do intervalo, através de um penálti marcado por Jonas. A entrada dos 'encarnados' para a 2ª. parte foi diferente, maior dinâmica e mais agressividade, mas nem por isso o Vitória de Guimarães baixou 'os braços', apesar da sua estratégia consisitir em linhas juntas perto da sua área. Jardel, aos 75 minutos, teve uma excelente oportunidade de dilatar o marcador, mas o esférico saiu bem perto do poste. Dois minutos depois, surgiu o tão desejado golo, claro, por Jonas, mas com distinção 5 estrelas para o passe de "letra" do recém entrado Jiménez. Num jogo muito tático, o Benfica alcançou os objetivos e saltou para a liderança provisória da I Liga, esperando por segunda-feira para ver a prestação do FC Porto em Belém, Lisboa. (Foto: EPA)