Benfica. Zena não entende críticas ao guarda-redes Vlachodimos

Zeca, jogador do Copenhaga, foi colega do guarda-redes no Panathinaikos e os dois jogam atualmente na seleção da Grécia. Em entrevista à RTP, o internacional grego diz que ainda é cedo para apontar um favorito a campeonato nacional.