Bernardo Silva castigado com um jogo de suspensão e uma multa de 58 mil euros

A Federação inglesa de futebol castigou Bernardo Silva com um jogo de suspensão e uma multa superior a 58 mil euros, por alegados comentários racistas. Em causa está uma publicação no Twitter sobre o colega Mendy. Luís Campos, treinador português que conviveu com Bernardo Silva no Mónaco, considera este castigo "chocante".