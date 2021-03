"Bis" de Seferovic aniquila Belenenses SAD, veja as estatísticas e os golos

A entrada forte do Benfica no segundo tempo e um Seferovic eficaz foram determinantes para a vitória “encarnada” no Jamor. Dois golos, quase de rajada, do avançado suíço deixaram a Belenenses SAD sem argumentos para alterar o rumo dos acontecimentos. Lucas Veríssimo estreou-se a marcar e fez o 3-0 que ditou o resultado final. O Benfica é 4.º classificado e aproximou-se – 1 ponto – do Sp. Braga que ainda recebe esta terça-feira o rival de Guimarães. O Belenenses SAD é 12.º, com 22.

Veja os principais lances.