O Benfica voltou a não convencer e "escorregou" este sábado, no Bessa, com o Boavista. Os "encarnados" foram derrotados por 2-1, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol. O brasileiro Jonas, logo aos sete minutos, adiantou os `encarnados`, mas os `axadrezados` deram a volta na etapa complementar, através de Renato Santos, aos 55, e de Fábio Espinho, aos 74. A vitória permite ao Boavista subir ao 10.º lugar com seis pontos, enquanto o Benfica é agora quarto com 13, depois de ter sido hoje ultrapassado pelo Marítimo, que recebeu e venceu o Desportivo das Aves por 2-1.