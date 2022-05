Boavista assegura permanência em casa do intranquilo Moreirense

O Boavista venceu 2-1 mesmo a terminar o encontro e assegurou a permanência na I Liga de futebol. Kenji Gorré e Peter Musa marcaram os golos da tranquilidade "axadrezada" e que deixaram o Moreirense em situação muito perigosa, no antepenúltimo lugar, a duas jornadas do final do campeonato. Rafael Martins ainda empatou 1-1, mas no minuto seguinte, aos 89', a equipa de Petit festejou a vitória. Com esta vitória, o Boavista sobe ao 10.º posto, com 36 pontos, enquanto o Moreirense continua no 16.º lugar, que dá acesso ao `play-off` de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, com 26 pontos, os mesmos do Tondela, primeira equipa em zona de descida e que cumpre o seu jogo desta ronda na segunda-feira, quando jogar em Paços de Ferreira.