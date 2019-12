Boavista e Benfica abrem esta sexta-feira a 13.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Bruno Lage vai defrontar uma das equipas que está a realizar um bom campeonato. Lito Vidigal promete oposição forte ao campeão nacional. O Benfica não conta com André Almeida e do lado dos axadrezados, a equipa não conta com Heriberto, emprestado pelo Benfica, Mateus e Ackak. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.