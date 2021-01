Boavista derrota Portimonense no Algarve

O Boavista conquistou hoje o segundo triunfo na I Liga de futebol, o primeiro fora, ao concretizar uma reviravolta no marcador para vencer na visita ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada.

Em Portimão, Ewerton adiantou os algarvios, aos 36 minutos, mas Elis, aos 45, e Paulinho, aos 63, ofereceram a primeira vitória a Jesualdo Ferreira enquanto treinador dos ‘axadrezados’, que não venciam no campeonato desde que impuseram uma derrota por 3-0 ao Benfica no Bessa, na sexta jornada.



O Boavista, que era último, sobe à 16.ª posição, com 14 pontos, enquanto o Portimonense é 13.º, com 15.