O último jogo do Benfica, já campeão nacional 2016/17, é na casa do Boavista. Um jogo em que Rui Vitória diz quer dar minutos a jogadores menos utilizados e assumiu o desejo de terminar a atual edição da I Liga de futebol "em beleza". O técnico 'encarnado' lembrou que o título de tetracampeão "pertence a muita gente" e não apenas aos 11 habituais titulares. Já o treinador do Boavista, Miguel Leal, não vê este jogo como algo a ganhar ou a perder visto que o clube nortenho, com 42 pontos, tem já garantido o nono posto neste campeonato, a melhor classificação da equipa na última década.