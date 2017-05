O Benfica, já com o campeonato da I liga portuguesa assegurado, empatou a duas bolas com o Boavista, num jogo em que o treinador dos “encarnados”, Rui vitória, colocou em campo muitos jogadores que habitualmente não são titulares. Os jogadores de Miguel Leal entraram com forte determinação tendo chegado ao intervalo, no Bessa, a vencer o detentor do título por duas bolas sem resposta. Com este resultado o Benfica termina com 82 pontos, seguido pelo FC Porto, que pode encurtar a distância caso vença amanhã o Moreirense. O Boavista que já tinha o nono lugar consolidado, soma com este empate mais três pontos, terminando o campeonato com 43 pontos. Os golos do Boavista foram marcados por Renato Santos e Schembri. Do lado do Benfica, Mitroglou e Kalanca marcaram já na segunda parte os golos que empataram o encontro.