Boavista e FC Porto empatam no Bessa

O FC Porto ficou-se esta sexta-feira por um empate a um golo no dérbi portuense, no reduto do Boavista, e tem em risco a queda do pódio, à 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Toni Martínez marcou, aos 23 minutos, o golo dos ‘dragões’, que só tinham perdido pontos fora na Luz e em Alvalade, e Bruno Lourenço faturou, aos 28, para os anfitriões, que subiram, para já, ao 10.º lugar, mesmo somando o 11.º jogo seguido sem vencer. Os comandados de Sérgio Conceição ficaram a cinco pontos do Sporting, que goleou em casa o Estoril Praia (5-1), a um do Benfica, de visita no sábado a Arouca, e só com mais três do que o Braga, que será terceiro se vencer sábado na receção ao Vitória.

Veja o resumo do empate entre Boavista e FC Porto, no Bessa: