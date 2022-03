Boavista e Sp. Braga empatam no Bessa

A pouco tempo do intervalo, Ricardo Horta deu vantagem aos visitantes (0-1). O Sp. Braga alcançava assim uma vantagem que lhe permitia encarar a segunda parte de forma mais positiva. No entanto, aos 53`, os homens do Bessa empataram 1-1, por Yusupha Njie. O resultado não viria a sofrer alterações. A equipa minhota conquistou um ponto num terreno difícil e mantém o 4.º lugar, com mais 4 pontos do que o Gil Vicente, que ontem empatou com o Estoril. O Boavista, que pontuou pela 10.ª vez nos últimos 11 jogos e confirmou-se como `rei` dos empates (14), é 12.º, com 26 pontos.