Samu, do Vizela, marcou de cabeça o único golo da primeira parte. Yanis Hamache empatou no 2.º tempo. Samu e Petar Musa marcaram de seguida, pero dos 70 minutos, fazendo o 2-2. A equipa do Bessa desperdiçou mesmo um penálti aos 90+11. Com este empate, o Boavista, que não vence há seis jogos na I Liga, está em 13.º, com 20 pontos, enquanto o Vizela vai em três jogos sem derrotas e é 11.º, com 23.