Boavista FC - CS Marítimo, I Liga em direto

O Marítimo empatou sábado 1-1 na visita ao Boavista, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo nos descontos a impedir a estreia vitoriosa de Petit no comando técnico dos ‘axadrezados’. O avançado croata Musa marcou o golo do Boavista logo aos cinco minutos, mas o brasileiro Henrique restabeleceu a igualdade aos 90+5, pelo brasileiro Henrique, num jogo em que as duas equipas acabaram reduzidas a 10 jogadores, devido às expulsões de Zainadine, (69 minutos) e Makouta (76). Com este empate, o Boavista somou o 10.º jogo consecutivo sem vencer na I Liga e está em 11.º, com 12 pontos, enquanto o Marítimo, que vinha de uma vitória na última jornada, é 12.º, com 11 pontos.