Boavista FC - Vitória SC, I Liga em direto

O Boavista e o Vitória de Guimarães empataram a um golo, no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os vimaranenses a complicarem a luta pelo quinto lugar. Óscar Estupiñán deu vantagem aos vimaranenses, aos 25 minutos, mas Ntep empatou aos 70, seis minutos antes de o Boavista ficar em vantagem numérica após a expulsão de Mumin. Com 45 pontos, o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro empate consecutivo, garantiu o sexto lugar na prova, que ainda pode dar acesso às provas europeias, caso o FC Porto vença a Taça de Portugal, mas pode ver o Gil Vicente assegurar o quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa, caso pontue frente ao Tondela no domingo. Com a manutenção já assegurada, o Boavista somou a 16.ª igualdade na prova e segue com 37 pontos.

Veja o resumo e as estatísticas no empate no Estádio do Bessa.