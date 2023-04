Gaïus Makouta marcou o 2-1 a quatro minutos do final e deu os 3 pontos ao Boavista. Antes, Salvador Agra tinha inaugurado o marcador na primeira parte e André André empatou já no segundo, aos 60'. Com esta vitória, a equipa de Petit soma 33 pontos e está tranquila no meio da tabela. Mais acima, o Vitória SC é sexto e ainda sonha com a Europa, apesar desta derrota.