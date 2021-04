Boavista e Paços de Ferreira abrem a jornada 27 da Liga Portuguesa. Depois da derrota frente ao Benfica, o Paços vai ao Bessa para tentar o regresso aos triunfos e cimentar a quinta posição no campeonato. Já o Boavista quer manter-se fora dos lugares de despromoção. A partida tem início às 18h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.